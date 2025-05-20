Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил о готовности не поддерживать членство Украины в НАТО

Кароль Навроцкий готов не поддерживать вступление Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку лидера «Конфедерации» Славомира Менцена.

Фото: PAP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польский кандидат в президенты Кароль Навроцкий, которому удалось выйти во второй тур выборов, заявил, что готов пообещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО — в обмен на политическую поддержку со стороны лидера партии «Конфедерация» Славомира Менцена. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Навроцкий отреагировал на пост Менцена, где тот пригласил обоих победителей первого тура на разговор, во время которого собирается попросить их «подписать декларацию, соответствующую ожиданиям его избирателей».

Среди пунктов документа, по которым Менцен предлагает кандидатам дать обязательства, — отказ от отправки польских войск в Украину и отказ от подписания закона о ратификации вступления Украины в НАТО в будущем.

«Я принимаю приглашение и готов подписать эти предложения. Остальное обсудим у вас на канале. До встречи», — ответил Менцену Навроцкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.