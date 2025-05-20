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Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил о готовности не поддерживать членство Украины в НАТО

17:44, 20 мая 2025
Кароль Навроцкий готов не поддерживать вступление Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку лидера «Конфедерации» Славомира Менцена.
Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил о готовности не поддерживать членство Украины в НАТО
Фото: PAP
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Польский кандидат в президенты Кароль Навроцкий, которому удалось выйти во второй тур выборов, заявил, что готов пообещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО — в обмен на политическую поддержку со стороны лидера партии «Конфедерация» Славомира Менцена. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Навроцкий отреагировал на пост Менцена, где тот пригласил обоих победителей первого тура на разговор, во время которого собирается попросить их «подписать декларацию, соответствующую ожиданиям его избирателей».

Среди пунктов документа, по которым Менцен предлагает кандидатам дать обязательства, — отказ от отправки польских войск в Украину и отказ от подписания закона о ратификации вступления Украины в НАТО в будущем.

«Я принимаю приглашение и готов подписать эти предложения. Остальное обсудим у вас на канале. До встречи», — ответил Менцену Навроцкий.

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Польша Украина

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