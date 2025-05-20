Мужчину судили за похищение Porsche у жены, но Верховный Суд признал: это общая собственность супругов

Автомобиль был приобретен в браке за общие средства, поэтому муж, как совладелец, не может нести ответственность за незаконное завладение им.

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Завладение транспортным средством лицом, которое является его сособственником на праве совместной совместной собственности супругов, не образует состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 289 УК Украины. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 759/23571/19.

В этом уголовном производстве лицо обвинялось в том, что, находясь в браке с потерпевшей, с которой у него были неприязненные отношения и понимая, что в ближайшее время брак будет расторгнут, незаконно завладело автомобилем марки «Porsche Cayenne» стоимостью 1 500 100 грн, который принадлежал потерпевшей на праве личной частной собственности, был зарегистрирован на её имя и использовался ею.

Местный суд признал обвиняемого невиновным и оправдал по ч. 3 ст. 289 УК Украины. Апелляционный суд отменил этот приговор и вынес новый, которым признал обвиняемого виновным и осудил по ч. 3 ст. 289 УК Украины (в редакции Закона № 270-VI от 15 апреля 2008 года). В кассационной жалобе защитница заявляла о незаконности и необоснованности выводов суда апелляционной инстанции.

Верховный Суд отменил приговор апелляционного суда, а уголовное производство закрыл на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины. Как отметил КУС ВС, субъектом незаконного завладения транспортным средством является лицо, не имеющее права собственности или пользования конкретным транспортным средством, которым оно завладевает. Как установили суды предыдущих инстанций, автомобиль марки «Porsche Cayenne» был приобретён в период брака между обвиняемым и потерпевшей на общие средства и согласно свидетельству о регистрации транспортного средства был зарегистрирован на потерпевшую.

Согласно ч. 3 ст. 368 Гражданского кодекса Украины имущество, приобретённое супругами во время брака, является их совместной совместной собственностью, если иное не установлено договором или законом. Поэтому транспортное средство, которым завладел обвиняемый, принадлежало ему и потерпевшей на праве совместной совместной собственности.

Факт регистрации автомобиля на имя потерпевшей, получения комплектов ключей и свидетельства о регистрации транспортного средства не подтверждает того, что этот автомобиль был приобретён в её личную частную собственность. Таким образом, обвиняемый не является субъектом уголовного правонарушения, поскольку на момент инкриминируемого деяния он был сособственником автомобиля, а в его действиях отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины.

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