Задержан глава ВЛК одной из частей ГПСУ, который за деньги переводил военных с передовой в тыл

Стоимость «услуг» должностного лица зависела от состояния здоровья военнослужащих и сложности принятия нужного решения.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований задержало и сообщило о подозрении главе военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает официальный сайт ГБР.

Правоохранители установили, что полковник медицинской службы организовал схему получения взяток за содействие в переводе военнослужащих из зоны боевых действий в тыловые подразделения.

По данным следствия, должностное лицо предлагало пограничникам, прибывшим на прохождение ВВК, «помощь» в оформлении медицинских документов. Речь шла о признании их ограниченно годными к военной службе, назначении отпусков по состоянию здоровья или направлении на лечение — даже при отсутствии соответствующих клинических показаний.

Стоимость таких «услуг» зависела от состояния здоровья военных и сложности принятия нужного решения — от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения очередной части неправомерной выгоды. Во время обысков в служебных помещениях была изъята медицинская документация, подтверждающая незаконные решения комиссии в отношении конкретных военнослужащих.

Расследование продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и возможная причастность других членов ВВК.

Офицеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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