Задержан глава ВЛК одной из частей ГПСУ, который за деньги переводил военных с передовой в тыл

Государственное бюро расследований задержало и сообщило о подозрении главе военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает официальный сайт ГБР.
Правоохранители установили, что полковник медицинской службы организовал схему получения взяток за содействие в переводе военнослужащих из зоны боевых действий в тыловые подразделения.
По данным следствия, должностное лицо предлагало пограничникам, прибывшим на прохождение ВВК, «помощь» в оформлении медицинских документов. Речь шла о признании их ограниченно годными к военной службе, назначении отпусков по состоянию здоровья или направлении на лечение — даже при отсутствии соответствующих клинических показаний.
Стоимость таких «услуг» зависела от состояния здоровья военных и сложности принятия нужного решения — от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов США.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения очередной части неправомерной выгоды. Во время обысков в служебных помещениях была изъята медицинская документация, подтверждающая незаконные решения комиссии в отношении конкретных военнослужащих.
Расследование продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и возможная причастность других членов ВВК.
Офицеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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