На Волыни столкнулись легковушка и микроавтобус – последний перевернулся, фото

В результате столкновения пострадали восемь человек — среди травмированных водители обоих авто и пассажиры.

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В Ковеле 16 мая вечером около 19:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легковушки, в результате которого пострадали восемь человек. Как сообщили в полиции Волынской области, столкнулись микроавтобус Renault и легковой автомобиль Audi.

По предварительной информации, 53-летний водитель Renault, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Audi под управлением 18-летней женщины.

В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы. Также пострадали шесть пассажиров обоих транспортных средств: трое из них были доставлены в больницу, остальным оказали медицинскую помощь на месте.

Следователи начали уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства происшествия.

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