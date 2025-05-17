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Почему водительское удостоверение не отображается онлайн в Кабинете водителя и в Дии

23:30, 17 мая 2025
Если удостоверение не отображается в Дии, то, вероятно, оно выдано до 2013 года — как его обновить и сделать доступным онлайн.
Почему водительское удостоверение не отображается онлайн в Кабинете водителя и в Дии
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Информация о водительских удостоверениях, выданных до 2013 года, отсутствует в современных электронных реестрах, а потому такие документы не отображаются в Кабинете водителя и в Дии. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Для того чтобы удостоверение водителя появилось онлайн, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.

Как обменять водительское удостоверение

При обращении в сервисный центр МВД необходимо осуществить обмен своего ламинированного водительского удостоверения. Предварительно нужно зарегистрироваться онлайн на сайте через E-запись за 21 день вперед. Либо можно записаться через терминал, расположенный в сервисном центре МВД, и получить услугу в тот же день. С собой нужно иметь пакет документов:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • водительское удостоверение, подлежащее обмену;
  • медицинскую справку (на период военного положения — не обязательно).

Администратор сервисного центра МВД сделает фотографию, поэтому заранее печатать ее и приносить не нужно. Новое водительское удостоверение выдается в день обращения.

Ориентировочная стоимость — 608 грн, без учета банковской комиссии. После получения нового удостоверения документ будет отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дия.

В настоящее время сервисные центры МВД выдают водительские удостоверения европейского образца сроком на 30 лет. Это современный пластиковый бланк, который имеет несколько степеней защиты и отображается онлайн.

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