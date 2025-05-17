Чому посвідчення водія не відображається онлайн у Кабінеті водія та в Дії

Якщо посвідчення не відображається у Дії, то воно, ймовірно, видане до 2013 року — як його оновити та зробити доступним онлайн.

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Інформація про посвідчення водія, що видані до 2013 року, відсутня в сучасних електронних реєстрах, а тому такі водійські документи не відображаються у Кабінеті водія та в Дії. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Для того, щоб посвідчення водія з’явилося онлайн, потрібно навідатися до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Як обміняти посвідчення водія

Під час звернення до сервісного центру МВС необхідно здійснити обмін свого ламінованого посвідчення водія. Перед цим необхідно здійснити попередню реєстрацію онлайн на нашому сайті через Е-запис на 21 день вперед. Або ж зареєструватись можливо через термінал, що розташований у сервісному центрі МВС та в цей день отримати послугу. З собою взяти пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Адміністратор сервісного центру МВС зробить фотографію, тому видруковувати її заздалегідь та приносити з собою не потрібно. Нове посвідчення водія видається у день звернення.

Орієнтовна вартість – 608 грн, не враховуючи банківську комісію. Після отримання нового водійського, документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку Дія.

Наразі сервісні центри МВС видають посвідчення водія європейського зразка терміном на 30 років. Це сучасний пластиковий бланк, який має кілька ступенів захисту та відображається онлайн.

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