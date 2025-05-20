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Суд в Брюсселе признал похищение детей в Конго преступлением против человечности — Бельгия выплатит по 50 тысяч евро компенсации

18:53, 20 мая 2025
Пять женщин, которых в детстве разлучили с семьями из-за политики Бельгии в колониальном Конго, признали жертвами преступлений против человечности.
Суд в Брюсселе признал похищение детей в Конго преступлением против человечности — Бельгия выплатит по 50 тысяч евро компенсации
Фото: unsplash
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Апелляционный суд Брюсселя вынес историческое решение: впервые государство Бельгия было признано виновным в совершении преступлений против человечности за насильственное изъятие детей смешанного происхождения в период колониального правления в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает EJIL:Talk.

Рассматривалось дело пяти женщин, рожденных от темнокожих матерей и белых отцов, которых в детстве насильственно разлучили с семьями и отправили в религиозные приюты. Суд постановил, что такая политика, применявшаяся до обретения Конго независимости в 1960 году, являлась формой систематического преследования по расовому признаку.

50 тысяч евро компенсации за утраченное детство

Каждая из истиц получит по 50 000 евро в качестве компенсации за страдания, вызванные утратой связи с матерью, родной средой и собственной идентичностью.

Решение Апелляционного суда отменило вердикт суда первой инстанции от декабря 2021 года, который не признал действия государства преступлением против человечности, ссылаясь на то, что соответствующая уголовная квалификация появилась в бельгийском законодательстве лишь в 1999 году.

Суд: преступления были преступлениями уже на момент их совершения

Апелляционный суд постановил, что действия государства необходимо оценивать не только с точки зрения национального законодательства, но и на основе международного права, действовавшего в период совершения деяний (1948–1961 годы). В частности, суд сослался на Статью 6(c) Устава Нюрнбергского трибунала, принятого в 1945 году, к которому присоединилась и Бельгия. Этот документ уже тогда предусматривал уголовную ответственность за преступления против человечности.

Суд также отметил, что формулировка статьи 6(c) ограничивает только юрисдикцию самого трибунала, но не суть преступления. Аналогичный подход Европейский суд по правам человека продемонстрировал в деле Kolk и Kislyiy против Эстонии, указав, что действия, совершенные вне контекста вооруженного конфликта, тоже могут быть квалифицированы как преступления против человечности.

Похищение детей — не только аморально, но и незаконно

Согласно бельгийскому уголовному праву, похищение детей было уголовно наказуемым задолго до получения Конго независимости. Суд признал, что систематическое изъятие детей из смешанных семей по признаку их происхождения является негуманным актом и формой преследования, то есть — преступлением против человечности.

Аргументы бельгийского государства о том, что подобные действия были «обычной практикой колониальных держав», суд признал юридически незначимыми.

Иск не может быть «просрочен»

Бельгия утверждала, что иск женщин подлежит отклонению из-за истечения срока давности. Однако суд категорически отклонил эту позицию, подчеркнув, что преступления против человечности не подлежат срокам давности, что подтверждается как бельгийским, так и международным законодательством.

Кроме того, суд указал, что уголовный иммунитет государства до 2018 года не препятствует рассмотрению гражданских исков против него.

Это решение стало важным прецедентом в международной судебной практике: суд признал, что колониальные преступления могут быть квалифицированы как преступления против человечности, независимо от времени их совершения. Подобно делу в Нидерландах, где суд обязал правительство выплатить компенсации семьям жертв колониального насилия в Индонезии, вердикт бельгийского суда открывает путь к переосмыслению исторической ответственности государств за преступления эпохи колониализма.

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