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На Волині судитимуть лісників, які намагалися організувати масштабну незаконну вирубку лісу

16:20, 27 травня 2025
Троє посадовців лісгоспу подали підроблені документи, щоб вирубати 325 здорових сосен на понад 6,5 млн гривень.
На Волині судитимуть лісників, які намагалися організувати масштабну незаконну вирубку лісу
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На Волині судитимуть трьох посадовців одного з лісових господарств, які планували вирубати здорові дерева на понад 6,5 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, помічник лісничого та двоє інженерів подали до уповноваженого органу підроблені документи на видачу лісорубних квитків. У них вказали 325 сосен нібито хворими або пошкодженими, хоча насправді це були здорові дерева.

На підставі неправдивих відомостей посадовці отримали дозвіл на вирубку. За попередніми оцінками, шкода довкіллю від знищення цієї деревини могла скласти понад 6,5 млн грн.

Наступного дня після видачі лісорубних квитків дії зловмисників були припинені працівниками ДБР спільно з СБУ. Зрубати дерева вони не встигли.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 246 КК України — замах на незаконну порубку дерев, вчинений за попередньою змовою групою осіб; ч. 1 ст. 366 КК України — внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Санкції статей передбачають покарання до 7 років позбавлення волі.

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ДБР обвинувальний акт дрова ліс

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