На Волыни будут судить лесников, которые пытались организовать масштабную незаконную вырубку леса

Трое должностных лиц лесхоза подали поддельные документы, чтобы вырубить 325 здоровых сосен более чем на 6,5 млн гривен.

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В Волынской области будут судить трех должностных лиц одного из лесных хозяйств, которые планировали вырубить здоровые деревья на сумму более 6,5 млн грн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, помощник лесничего и двое инженеров подали в уполномоченный орган поддельные документы для получения лесорубных билетов. В них они указали 325 сосен якобы больными или поврежденными, хотя на самом деле деревья были здоровыми.

На основании ложных сведений должностные лица получили разрешение на вырубку. По предварительным оценкам, ущерб окружающей среде от уничтожения этой древесины мог составить более 6,5 млн грн.

На следующий день после выдачи лесорубных билетов действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ГБР совместно с СБУ. Срубить деревья они не успели.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 246 УК Украины — покушение на незаконную вырубку деревьев, совершенное по предварительному сговору группой лиц; ч. 1 ст. 366 УК Украины — внесение заведомо ложных сведений в официальные документы.

Санкции статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

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