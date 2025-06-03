У центрі Києва водій електроскутера тікав від патрульних через рух по тротуару, відео

Водію оголосили законну вимогу про зупинку, однак він подався навтьоки.

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На вулиці Хрещатик столичні мотопатрульні побачили водія електроскутера Shuttle Demin, який їхав тротуаром, порушуючи правила дорожнього руху.

Як повідомили у патрульній поліції, йому подали законну вимогу про зупинку, однак чоловік подався навтьоки.

Після зупинки з водієм провели роз’яснювальну бесіду щодо недопустимості подібної поведінки в майбутньому. Також на нього склали відповідні адміністративні матеріали.

Правоохоронці нагадують, що згідно з пунктом 11.13 Правил дорожнього руху, рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках заборонений.

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