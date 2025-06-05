Кількість молодих фахівців на державній службі продовжує скорочуватися – НАДС

Кількість молодих фахівців на державній службі продовжує скорочуватися.
Як повідомили у Національному агентстві з питань державної служби, станом на 2025 рік кількість державних службовців молодше 35 років складає всього 18,9%.
Це найменший показник, зафіксований НАДС за час дослідження питання віку державних службовців України.
На даними НАДС, у минулі роки відсоток молоді (держслужбовці до 35 років) на державній службі був наступним:
Нагадаємо, що у березні 2025 року НАДС повідомило про фактори, які перешкоджають залученню молоді до державної служби.
Ключовими були названі наступні фактори:
• токсична організаційна культура на публічній службі
• низький рівень заробітної плати
• корупція в органах публічної влади
• вплив політичних сил на публічну службу
Автор: В’ячеслав Хрипун
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