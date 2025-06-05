Кількість молодих фахівців на державній службі продовжує скорочуватися – НАДС

У 2025 році кількість державних службовців молодше 35 років складає всього 18,9%, хоча п’ять років тому молоді на держслужбі було майже 27%.

Джерело фото — Закарпатський апеляційний суд

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Кількість молодих фахівців на державній службі продовжує скорочуватися.

Як повідомили у Національному агентстві з питань державної служби, станом на 2025 рік кількість державних службовців молодше 35 років складає всього 18,9%.

Це найменший показник, зафіксований НАДС за час дослідження питання віку державних службовців України.

На даними НАДС, у минулі роки відсоток молоді (держслужбовці до 35 років) на державній службі був наступним:

2024 рік – 21%

2023 рік – 21%

2021 рік – 25%

2020 рік – 27%

Нагадаємо, що у березні 2025 року НАДС повідомило про фактори, які перешкоджають залученню молоді до державної служби.

Ключовими були названі наступні фактори:

• токсична організаційна культура на публічній службі

• низький рівень заробітної плати

• корупція в органах публічної влади

• вплив політичних сил на публічну службу

Автор: В’ячеслав Хрипун

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