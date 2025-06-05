Количество молодых специалистов на государственной службе продолжает сокращаться – НАДС

В 2025 году количество государственных служащих младше 35 лет составляет всего 18,9%, хотя пять лет назад молодежи на госслужбе было около 27%.

Источник фото — Закарпатский апелляционный суд

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Количество молодых специалистов на государственной службе продолжает сокращаться.

Как сообщили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы, по состоянию на 2025 год количество государственных служащих младше 35 лет составляет всего 18,9%.

Это наименьший показатель, зафиксированный НАДС за время изучения вопроса возраста государственных служащих Украины.

По данным НАДС, в прошлые годы процент молодежи (госслужащие до 35 лет) на государственной службе был следующим:

2024 год – 21%

2023 год – 21%

2021 год – 25%

2020 год – 27%

Напомним, что в марте 2025 года в НАДС сообщили о факторах, препятствующих привлечению молодежи на государственную службу.

Ключевыми были названы следующие факторы:

• токсичная организационная культура на публичной службе

• низкий уровень заработной платы

• коррупция в органах публичной власти

• влияние политических сил на публичную службу

Автор: Вячеслав Хрипун

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