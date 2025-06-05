Количество молодых специалистов на государственной службе продолжает сокращаться – НАДС

Количество молодых специалистов на государственной службе продолжает сокращаться.
Как сообщили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы, по состоянию на 2025 год количество государственных служащих младше 35 лет составляет всего 18,9%.
Это наименьший показатель, зафиксированный НАДС за время изучения вопроса возраста государственных служащих Украины.
По данным НАДС, в прошлые годы процент молодежи (госслужащие до 35 лет) на государственной службе был следующим:
Напомним, что в марте 2025 года в НАДС сообщили о факторах, препятствующих привлечению молодежи на государственную службу.
Ключевыми были названы следующие факторы:
• токсичная организационная культура на публичной службе
• низкий уровень заработной платы
• коррупция в органах публичной власти
• влияние политических сил на публичную службу
Автор: Вячеслав Хрипун
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