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Держава виплатить до мільйона гривень постраждалим від війни

14:47, 1 липня 2025
Україна виплачує грошову допомогу постраждалим від агресії РФ та їхнім родинам.
Держава виплатить до мільйона гривень постраждалим від війни
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Міністерство соціальної політики України повідомило про державну підтримку громадян, які постраждали від збройної агресії Росії. Повномасштабна війна спричинила значні втрати серед українців, зокрема серед цивільних працівників, енергетиків, комунальників, працівників органів місцевого самоврядування, медиків та інших, хто виконував свої обов’язки під обстрілами, ризикуючи життям.

Громадяни, які отримали поранення, каліцтва чи захворювання внаслідок бойових дій або обстрілів, а також родини загиблих мають право на одноразову грошову допомогу. Розміри виплат становлять:

  • 1 000 000 грн – у разі загибелі людини;
  • 800 000 грн – для осіб, які отримали інвалідність I групи;
  • 500 000 грн – для осіб із інвалідністю II групи;
  • 200 000 грн – для осіб із інвалідністю III групи.

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гроші війна громадяни грошова допомога

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