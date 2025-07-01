Государство выплатит до миллиона гривен пострадавшим от войны

Украина выплачивает денежную помощь пострадавшим от агрессии РФ и их семьям.

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Министерство социальной политики Украины сообщило о государственной поддержке граждан, пострадавших от вооруженной агрессии России. Полномасштабная война повлекла значительные потери среди украинцев, в частности среди гражданских работников, энергетиков, коммунальщиков, работников органов местного самоуправления, медиков и других, кто выполнял свои обязанности под обстрелами, рискуя жизнью.

Граждане, получившие ранения, увечья или заболевания в результате боевых действий или обстрелов, а также семьи погибших имеют право на единовременную денежную помощь. Размеры выплат составляют:

1 000 000 грн - в случае гибели человека;

800 000 грн - для лиц, получивших инвалидность I группы;

500 000 грн - для лиц с инвалидностью II группы;

200 000 грн - для лиц с инвалидностью III группы.

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