Государство выплатит до миллиона гривен пострадавшим от войны

Министерство социальной политики Украины сообщило о государственной поддержке граждан, пострадавших от вооруженной агрессии России. Полномасштабная война повлекла значительные потери среди украинцев, в частности среди гражданских работников, энергетиков, коммунальщиков, работников органов местного самоуправления, медиков и других, кто выполнял свои обязанности под обстрелами, рискуя жизнью.
Граждане, получившие ранения, увечья или заболевания в результате боевых действий или обстрелов, а также семьи погибших имеют право на единовременную денежную помощь. Размеры выплат составляют:
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