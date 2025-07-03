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В Одесі затримали чоловіка, який за $9 тисяч обіцяв влаштувати знайомого в СБУ

17:15, 3 липня 2025
Чоловік запропонував одеситу «уникнути мобілізації» через працевлаштування в СБУ.
В Одесі затримали чоловіка, який за $9 тисяч обіцяв влаштувати знайомого в СБУ
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В Одесі затримали чоловіка, який за 9 тисяч доларів гарантував вплинути на посадових осіб Служби безпеки України, щоб ті взяли «клієнта» на роботу. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці встановили, що 48-річний житель Миколаєва підшукав серед знайомих молодика з Одеси, який прагнув уникнути призову на військову службу, і запропонував йому свою «допомогу».

Так, фігурант обіцяв працевлаштувати «клієнта» до СБУ, запевняючи, що це нібито гарний спосіб уникнути мобілізації.

«Ділок стверджував, що має зв’язки з посадовцями Служби безпеки України, на яких може вплинути, аби ті позитивно вирішили питання з працевлаштуванням», — вказали в поліції.

Вартість своїх послуг він оцінив у 9 тисяч доларів. 

Затримали фігуранта після того, як він отримав частину неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів.  Поліцейські вилучили зазначену суму, автомобіль фігуранта, мобільний телефон та його банківські картки як речові докази. 

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на вилучене у підозрюваного майно наклав арешт.

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