Схрон у квартирі — у Києві чоловік зберігав вибухівку і боєприпаси, фото

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 49-річному чоловіку, який зберігав вдома арсенал набої та вибухівку. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Про це повідомляє столична поліції.
Так, під час проведення обшуку у квартирі місцевого мешканця правоохоронці вилучили близько 200 патронів до вогнепальної зброї різного калібру, а також тротил.
Власника оселі, 49-річного уродженця Києва, слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Походження набоїв та боєприпасів, а також те, з якою метою чоловік їх зберігав у себе, поліція наразі з’ясовує.
Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ.
За незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв та боєприпасів підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.