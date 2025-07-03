Тайник в квартире — в Киеве мужчина хранил взрывчатку и боеприпасы, фото

Во время обыска в доме 49-летнего киевлянина правоохранители изъяли тротил и около 200 патронов разного калибра.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему мужчине, который хранил дома арсенал боеприпасов и взрывчатку. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, во время обыска в квартире местного жителя правоохранители изъяли около 200 патронов к огнестрельному оружию разного калибра, а также тротил.

Хозяина жилища, 49-летнего уроженца Киева, следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Происхождение патронов и взрывчатки, а также цель их хранения мужчина, по данным полиции, пока не объяснил.

Полицейские сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ.

За незаконное приобретение и хранение взрывных устройств и боеприпасов подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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