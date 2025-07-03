В первом полугодии зафиксировано 46 случаев нарушения прав адвокатов — треть связана с ТЦК

Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила о многочисленных нарушениях профессиональных прав адвокатов, в частности, и со стороны ТЦК.

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В первой половине 2025 года Комитет по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ получил 46 обращений о нарушении профессиональных прав. Около трети из них касались действий территориальных центров комплектования — в частности, системного препятствования работе адвокатов и нарушения права на защиту. Об этом свидетельствует новый отчет Комитета, пишут в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В отчете указано, что речь идет не только о юридических злоупотреблениях, но и о случаях применения физической силы к адвокатам, блокировании доступа к клиентам и давлении во время исполнения профессиональных обязанностей.

В целом было:

направлено 24 официальных требования прекратить нарушения и привлечь виновных к ответственности;

инициировано 3 служебных расследования;

открыто 2 уголовных производства;

проведено 5 разъяснительных мероприятий в ТЦК о недопустимости давления;

организовано 10 встреч с представителями правоохранительных органов, Минобороны и Генштаба ВСУ.

НААУ также обратила внимание на недопустимость давления на адвокатов в рамках мобилизации. В Ассоциации подчеркнули: вмешательство ТЦК вредит реализации права на защиту, а также угрожает функционированию всей системы правовой помощи.

Также отчет свидетельствует о росте количества нарушений во время следственных (розыскных) действий. Комитет принял участие в 79 процессуальных действиях, в ходе которых фиксировал:

изъятие техники с конфиденциальной информацией;

осмотры адвокатских досье без решения суда;

обыски в ночное время без надлежащего обоснования.

В нескольких случаях суд признавал такие действия незаконными.

Комитет призывает Украину подписать Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката. В НААУ считают, что ратификация Конвенции позволит укрепить позиции защиты в уголовном процессе и установить дополнительные барьеры против злоупотреблений.

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