РФ ударила по зданию ТЦК в Полтаве, есть погибшие и раненые, – Сухопутные войска

В результате удара по Полтаве загорелись здание ТЦК и частный дом, среди пострадавших гражданские.

Фото: соцсети

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Утром 3 июля РФ нанесла удар по городу Полтава. Во время обстрела произошло попадание в здание Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

В результате одного из попаданий в здании ТЦК возник пожар.

Из-за другого попадания, рядом с ТЦК, возник пожар на территории частного жилого дома.

Есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданских. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Видео: соцсети

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