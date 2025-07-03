В Украине стартует новая услуга для поддержки детей с инвалидностью, которые не могут посещать школу

Министерство социальной политики запускает экспериментальный проект по закупке социальной услуги для комплексного развития и ухода за детьми с инвалидностью. Соответствующее постановление утвердил Кабинет Министров, продолжительность пилота — два года.
Услуга рассчитана на детей от шести лет, которые из-за состояния здоровья не могут обучаться в учреждениях общего среднего образования по дневной форме. Ее цель — интеграция ребенка в образовательный процесс, возможность для ребенка развивать навыки и социально интегрироваться.
Услуга будет сочетать социальное сопровождение и образовательную поддержку. Она предназначена для детей с особыми образовательными потребностями, которые нуждаются в не менее чем четвертом уровне поддержки.
Заинтересованные общины должны подать соответствующую заявку и обеспечить определенные условия участия в проекте со своей стороны, в частности:
Кроме того, в помещениях, где предоставляется услуга, должны быть установлены видеокамеры с возможностью онлайн-доступа для родителей детей.
Как получить услугу:
Родители или законные представители ребенка с инвалидностью должны обратиться в орган местного самоуправления. Обязательное условие — заключение ИРЦ с определенным уровнем поддержки не ниже четвертого.
В рамках нового подхода социальная политика Украины переходит от финансирования учреждений к закупке социальных услуг у поставщиков независимо от формы собственности.
Оплата за услугу составит 24 тыс. грн за одного ребенка в месяц. В случае достижения достаточных показателей (например, дети будут регулярно посещать школу), поставщик сможет получить мотивационную выплату.
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