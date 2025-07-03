В Украине стартует новая услуга для поддержки детей с инвалидностью, которые не могут посещать школу

Услуга будет сочетать социальное сопровождение и образовательную поддержку.

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Министерство социальной политики запускает экспериментальный проект по закупке социальной услуги для комплексного развития и ухода за детьми с инвалидностью. Соответствующее постановление утвердил Кабинет Министров, продолжительность пилота — два года.

Услуга рассчитана на детей от шести лет, которые из-за состояния здоровья не могут обучаться в учреждениях общего среднего образования по дневной форме. Ее цель — интеграция ребенка в образовательный процесс, возможность для ребенка развивать навыки и социально интегрироваться.

Услуга будет сочетать социальное сопровождение и образовательную поддержку. Она предназначена для детей с особыми образовательными потребностями, которые нуждаются в не менее чем четвертом уровне поддержки.

Заинтересованные общины должны подать соответствующую заявку и обеспечить определенные условия участия в проекте со своей стороны, в частности:

определить потребность жителей общины в соответствующей услуге;

оборудовать помещение, где будет предоставляться услуга (наилучший вариант — в школе или в помещении, приближенном к школе, чтобы дети могли беспрепятственно интегрироваться в образовательный процесс);

выбрать на условиях открытого отбора поставщиков, соответствующих требованиям;

привлечь специально оборудованный транспорт для подвоза детей к месту предоставления социальной услуги и обратно;

предусмотреть софинансирование услуги, в частности коммунальные расходы, питание детей;

назначить социального менеджера, который обеспечивает принятие решения о предоставлении социальной услуги, координацию деятельности всех участников экспериментального проекта;

проводить мониторинг и оценку качества предоставления социальной услуги.

Кроме того, в помещениях, где предоставляется услуга, должны быть установлены видеокамеры с возможностью онлайн-доступа для родителей детей.

Как получить услугу:

Родители или законные представители ребенка с инвалидностью должны обратиться в орган местного самоуправления. Обязательное условие — заключение ИРЦ с определенным уровнем поддержки не ниже четвертого.

В рамках нового подхода социальная политика Украины переходит от финансирования учреждений к закупке социальных услуг у поставщиков независимо от формы собственности.

Оплата за услугу составит 24 тыс. грн за одного ребенка в месяц. В случае достижения достаточных показателей (например, дети будут регулярно посещать школу), поставщик сможет получить мотивационную выплату.

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