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В Україні стартує нова послуга для підтримки дітей з інвалідністю, які не можуть відвідувати школу

15:09, 3 липня 2025
Послуга поєднуватиме соціальний супровід і освітню підтримку.
В Україні стартує нова послуга для підтримки дітей з інвалідністю, які не можуть відвідувати школу
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Міністерство соціальної політики запускає експериментальний проєкт із закупівлі соціальної послуги для комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів, тривалість пілоту — два роки.

Послуга розрахована на дітей віком від шести років, які через стан здоров’я не можуть навчатися в закладах загальної середньої освіти за денною формою. Її мета — інтеграція дитини у освітній процес, можливість для дитини розвивати навички і соціально інтегруватися.

Послуга поєднуватиме соціальний супровід і освітню підтримку. Вона призначена для дітей з особливими освітніми потребами, які потребують не менше четвертого рівня підтримки.

Заінтересовані громади мають подати відповідну заявку та забезпечити певні умови участі у проєкті зі свого боку, зокрема: 

  • визначити потребу жителів громади у відповідній послузі;
  • облаштувати приміщення, де буде надаватись послуга (найкращий варіант - у школі або у наближеному до школи приміщенні, щоб діти могли безперешкодно інтегруватися в освітній процес);
  • обрати на умовах відкритого відбору надавачів, що відповідають вимогам;
  • залучити спеціально обладнаного транспорту для підвезення дітей до місця надання соціальної послуги та у зворотному напрямку;
  • передбачити співфінансування послуги, зокрема, комунальні витрати, харчування дітей,
  • призначити соціального менеджера, який забезпечує прийняття рішення про надання соціальної послуги, координацію діяльності всіх учасників експериментального проекту;
  • проводити моніторинг та оцінку якості надання соціальної послуги.

Окрім того, у приміщеннях, де надається послуга, мають бути встановлені відеокамери з можливістю онлайн доступу для батьків дітей.

Як отримати послугу:
Батьки або законні представники дитини з інвалідністю повинні звернутися до органу місцевого самоврядування. Обов’язкова умова — висновок ІРЦ із визначеним рівнем підтримки не нижче четвертого.

У межах нового підходу соціальна політика України переходить від фінансування установ до закупівлі соціальних послуг у надавачів незалежно від форми власності.

Оплата за послугу складатиме 24 тис. грн за одну дитину на місяць. У разі досягнення достатніх показників (наприклад, діти будуть регулярно відвідувати школу), надавач зможе отримати мотиваційну виплату. 

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