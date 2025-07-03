Як успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини — пояснюють юристи

Жінка і чоловік можуть жити разом без офіційного шлюбу, але це не дає їм прав подружжя, зокрема на спадщину.
Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, за яких умов можна успадкувати майно цивільного чоловіка чи дружини.
Чи можна успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини
Так, зокрема через заповіт.
Але якщо заповіту немає, то як спадкоємець 4-ї черги, за умови:
Ознаки проживання однією сім’єю
Як встановити факт спільного проживання
У суді. Це можна зробити, якщо:
Які докази потрібно надати в суді
Все, що може свідчити про спільне життя пари як подружжя.
Зокрема, це можуть бути:
Які докази потрібно надати в суді
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