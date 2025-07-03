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Як успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини — пояснюють юристи

11:33, 3 липня 2025
Щоб отримати спадщину після цивільного партнера, потрібно мати заповіт або довести спільне проживання не менше 5 років через суд.
Як успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини — пояснюють юристи
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Жінка і чоловік можуть жити разом без офіційного шлюбу, але це не дає їм прав подружжя, зокрема на спадщину.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, за яких умов можна успадкувати майно цивільного чоловіка чи дружини.

Чи можна успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини

Так, зокрема через заповіт.

Але якщо заповіту немає, то як спадкоємець 4-ї черги, за умови:

  • проживання однією сім’єю зі спадкодавцем не менше 5 років до відкриття спадщини
  • відсутності шлюбу з іншою особою.

Ознаки проживання однією сім’єю

  • спільні витрати та бюджет
  • спільне харчування
  • купівля майна для спільного користування
  • спільні витрати на утримання житла, ремонт
  • інші обставини, які засвідчують реальність сімейних відносин

Як встановити факт спільного проживання

У суді. Це можна зробити, якщо:

  • пара спільно проживала не менше 5 років
  • є мета встановлення факту, наприклад, спадщина

Які докази потрібно надати в суді

Все, що може свідчити про спільне життя пари як подружжя.

Зокрема, це можуть бути:

  • показання свідків
  • свідоцтво про народження спільної дитини
  • довідка з місця проживання
  • виписки про реєстрацію або вселення

Які докази потрібно надати в суді

  • докази спільного придбання майна (чеки, квитанції, рахунки тощо)
  • спільні фотографії
  • документ про проходження обряду вінчання
  • листування особистого та ділового характеру

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