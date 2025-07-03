Практика судов
  1. В Украине

Как унаследовать имущество гражданского мужа или жены — объясняют юристы

11:33, 3 июля 2025
Чтобы получить наследство после гражданского партнера, нужно иметь завещание или доказать проживание не менее 5 лет через суд.
Как унаследовать имущество гражданского мужа или жены — объясняют юристы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщина и мужчина могут жить вместе без официального брака, но это не дает им прав супругов, в частности на наследство.

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, при каких условиях можно унаследовать имущество гражданского мужа или жены.

Можно ли унаследовать имущество гражданского мужа или жены

Да, в частности через завещание.

Но если завещания нет, то как наследник 4-й очереди, при условии:

  • проживания одной семьей с наследодателем не менее 5 лет до открытия наследства
  • отсутствия брака с другим лицом.

Признаки проживания одной семьей

  • совместные расходы и бюджет
  • совместное питание
  • покупка имущества для совместного пользования
  • совместные расходы на содержание жилья, ремонт
  • другие обстоятельства, которые подтверждают реальность семейных отношений

Как установить факт совместного проживания

В суде. Это можно сделать, если:

  • пара совместно проживала не менее 5 лет
  • есть цель установления факта, например, наследство

Какие доказательства нужно предоставить в суде

Все, что может свидетельствовать о совместной жизни пары как супругов.

В частности, это могут быть:

  • показания свидетелей
  • свидетельство о рождении общего ребенка
  • справка с места жительства
  • выписки о регистрации или вселении

Какие доказательства нужно предоставить в суде

  • доказательства совместного приобретения имущества (чеки, квитанции, счета и т. п.)
  • совместные фотографии
  • документ о прохождении обряда венчания
  • переписка личного и делового характера

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

брак наследство наследственные правоотношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Союзники Трампа были застигнуты врасплох решением Пентагона поставить на паузу поставку оружия Украине – Politico

Руководство Пентагона не обращалось с какими-либо запросами в Государственный департамент, посольство США в Киеве или к команде Кита Келлога, прежде чем отозвать партию критически важного вооружения, которое уже находилось на территории Польши – Politico.

Первым проектом в рамках соглашения с США о полезных ископаемых может стать разработка литиевого месторождения в Кировоградской области – Юлия Свириденко

Юлия Свириденко сообщила, что движение по реализации соглашения по полезным ископаемым с США уже началось – первым проектом может стать литиевый участок Добра в Кировоградской области.

Суд установил наличие брачных отношений между двумя мужчинами – теперь граждане Украины попытаются воссоединиться за границей как члены семьи

Для установления факта совместного проживания мужчин одной семьей суд заслушал свидетелей, изучил фото с церемонии их бракосочетания, а также их общий быт.

Заявление обвиняемого о совершении им преступления является внесудебным показанием и не может быть признано допустимым доказательством – Верховный Суд

В кассационной жалобе в Верховный Суд адвокат указал на недопустимость заявления обвиняемого о совершении им преступления, которое также было дано им в отсутствие защитника.

Заключения специалиста не являются источником доказательств в уголовном производстве по преступлениям – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что согласно статье 84 УПК процессуальными источниками доказательств в уголовном производстве по преступлениям являются показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео