Как унаследовать имущество гражданского мужа или жены — объясняют юристы

Женщина и мужчина могут жить вместе без официального брака, но это не дает им прав супругов, в частности на наследство.
Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, при каких условиях можно унаследовать имущество гражданского мужа или жены.
Можно ли унаследовать имущество гражданского мужа или жены
Да, в частности через завещание.
Но если завещания нет, то как наследник 4-й очереди, при условии:
Признаки проживания одной семьей
Как установить факт совместного проживания
В суде. Это можно сделать, если:
Какие доказательства нужно предоставить в суде
Все, что может свидетельствовать о совместной жизни пары как супругов.
В частности, это могут быть:
Какие доказательства нужно предоставить в суде
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