Как унаследовать имущество гражданского мужа или жены — объясняют юристы

Чтобы получить наследство после гражданского партнера, нужно иметь завещание или доказать проживание не менее 5 лет через суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщина и мужчина могут жить вместе без официального брака, но это не дает им прав супругов, в частности на наследство.

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, при каких условиях можно унаследовать имущество гражданского мужа или жены.

Можно ли унаследовать имущество гражданского мужа или жены

Да, в частности через завещание.

Но если завещания нет, то как наследник 4-й очереди, при условии:

проживания одной семьей с наследодателем не менее 5 лет до открытия наследства

отсутствия брака с другим лицом.

Признаки проживания одной семьей

совместные расходы и бюджет

совместное питание

покупка имущества для совместного пользования

совместные расходы на содержание жилья, ремонт

другие обстоятельства, которые подтверждают реальность семейных отношений

Как установить факт совместного проживания

В суде. Это можно сделать, если:

пара совместно проживала не менее 5 лет

есть цель установления факта, например, наследство

Какие доказательства нужно предоставить в суде

Все, что может свидетельствовать о совместной жизни пары как супругов.

В частности, это могут быть:

показания свидетелей

свидетельство о рождении общего ребенка

справка с места жительства

выписки о регистрации или вселении

Какие доказательства нужно предоставить в суде

доказательства совместного приобретения имущества (чеки, квитанции, счета и т. п.)

совместные фотографии

документ о прохождении обряда венчания

переписка личного и делового характера

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.