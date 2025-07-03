РФ вдарила по будівлі ТЦК у Полтаві, є загиблі та поранені, – Сухопутні війська

Внаслідок удару по Полтаві загорілись будівля ТЦК та приватний будинок, серед постраждалих є цивільні.

Фото: соцмережі

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Зранку 3 липня РФ завдала удару по місту Полтава. Під час обстрілу було влучання у будівлю Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Внаслідок одного з влучань в будівлі ТЦК П виникла пожежа.

Через інше влучання, поблизу ТЦК, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

Є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється.

Відео: соцмережі

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