У першому півріччі зафіксували 46 випадків порушення прав адвокатів — третина пов’язана з ТЦК

У першій половині 2025 року Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ отримав 46 звернень про порушення професійних прав. Близько третини з них стосувалися дій територіальних центрів комплектування — зокрема системного перешкоджання роботі адвокатів і порушення права на захист. Про це свідчить новий звіт Комітету, пишуть у Національній асоціації адвокатів України.
У звіті зазначено, що йдеться не лише про юридичні зловживання, а й про випадки застосування фізичної сили до адвокатів, блокування доступу до клієнтів і тиск під час виконання професійних обов’язків.
Загалом було:
НААУ також звернула увагу на неприпустимість тиску на адвокатів у межах мобілізації. В Асоціації наголосили: втручання ТЦК шкодить реалізації права на захист, а й загрожує роботі всієї системи правничої допомоги.
Також звіт також засвідчує зростання кількості порушень під час слідчих (розшукових) дій. Комітет взяв участь у 79 процесуальних діях, під час яких фіксував:
У кількох випадках суд визнавав такі дії незаконними.
Комітет закликає Україну підписати Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката. У НААУ вважають, що ратифікація Конвенції дозволить зміцнити позиції захисту в кримінальному процесі та поставити додаткові барʼєри проти зловживань.