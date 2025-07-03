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У першому півріччі зафіксували 46 випадків порушення прав адвокатів — третина пов’язана з ТЦК

13:39, 3 липня 2025
Національна асоціація адвокатів України повідомила про численні порушення професійних прав адвокатів, зокрема, і з боку ТЦК.
У першому півріччі зафіксували 46 випадків порушення прав адвокатів — третина пов’язана з ТЦК
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У першій половині 2025 року Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ отримав 46 звернень про порушення професійних прав. Близько третини з них стосувалися дій територіальних центрів комплектування — зокрема системного перешкоджання роботі адвокатів і порушення права на захист. Про це свідчить новий звіт Комітету, пишуть у Національній асоціації адвокатів України.

У звіті зазначено, що йдеться не лише про юридичні зловживання, а й про випадки застосування фізичної сили до адвокатів, блокування доступу до клієнтів і тиск під час виконання професійних обов’язків.

Загалом було:

  • направлено 24 офіційні вимоги припинити порушення і притягнути винних до відповідальності;
  • ініційовано 3 службові розслідування;
  • відкрито 2 кримінальні провадження;
  • проведено 5 роз’яснювальних заходів у ТЦК щодо недопустимості тиску;
  • організовано 10 зустрічей із представниками правоохоронних органів, Міноборони та Генштабу ЗСУ.

НААУ також звернула увагу на неприпустимість тиску на адвокатів у межах мобілізації. В Асоціації наголосили: втручання ТЦК шкодить реалізації права на захист, а й загрожує роботі всієї системи правничої допомоги.

Також звіт також засвідчує зростання кількості порушень під час слідчих (розшукових) дій. Комітет взяв участь у 79 процесуальних діях, під час яких фіксував:

  • вилучення техніки з конфіденційною інформацією;
  • огляди досьє без рішення суду;
  • обшуки в нічний час без належного обґрунтування.

У кількох випадках суд визнавав такі дії незаконними.

Комітет закликає Україну підписати Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката. У НААУ вважають, що ратифікація Конвенції дозволить зміцнити позиції захисту в кримінальному процесі та поставити додаткові барʼєри проти зловживань.

адвокат скарги ТЦК

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