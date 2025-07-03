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В Одессе задержан мужчина, который за $9 тысяч обещал устроить знакомого в СБУ

17:15, 3 июля 2025
Мужчина предложил одесситу «избежать мобилизации» через трудоустройство в СБУ.
В Одессе задержан мужчина, который за $9 тысяч обещал устроить знакомого в СБУ
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В Одессе задержали мужчину, который за 9 тысяч долларов гарантировал повлиять на должностных лиц Службы безопасности Украины, чтобы те взяли «клиента» на работу. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители установили, что 48-летний житель Николаева среди своих знакомых нашел молодого человека из Одессы, который стремился избежать призыва на военную службу, и предложил ему свою «помощь».

Так, фигурант обещал трудоустроить «клиента» в СБУ, уверяя, что это якобы хороший способ избежать мобилизации.

«Делец утверждал, что имеет связи с должностными лицами Службы безопасности Украины, на которых может повлиять, чтобы те положительно решили вопрос с трудоустройством», — указали в полиции.

Стоимость своих услуг он оценил в 9 тысяч долларов.

Фигуранта задержали после того, как он получил часть неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов. Полицейские изъяли указанную сумму, автомобиль фигуранта, мобильный телефон и его банковские карты в качестве вещественных доказательств.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенном с вымогательством такой выгоды.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, а на изъятое у подозреваемого имущество наложен арест.

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