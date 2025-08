США хочуть продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною, – заступниця речниці Держдепу

Заступниця речниці Державного департаменту США Міньйон Х'юстон, яка представляє зовнішню політику США в міжнародних та вітчизняних медіа, заявила, що країна хоче продовжувати «стояти пліч-о-пліч з Україною», оскільки та закликає до «всеосяжного та повного припинення вогню». Про це вона сказала в ефірі естонського інформаційного каналу Postimees.

«Ця адміністрація прагне довготривалого, міцного, стійкого миру в регіоні. Ми хочемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки Україна закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке зупинить будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру», - заявила Х'юстон.

Deputy Spox Mignon Houston @postimees: "This administration wants a long, lasting, enduring peace in the region. We want to continue standing shoulder to shoulder with Ukraine as Ukraine calls for a ceasefire that is comprehensive, that is full, that halts any assault on… pic.twitter.com/7MWGXhTFR6