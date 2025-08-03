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США хочуть продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною, – заступниця речниці Держдепу

19:55, 3 серпня 2025
Міньйон Х'юстон заявила, що адміністрація Дональда Трампа прагне довготривалого, міцного, стійкого миру в регіоні.
США хочуть продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною, – заступниця речниці Держдепу
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Заступниця речниці Державного департаменту США Міньйон Х'юстон, яка представляє зовнішню політику США в міжнародних та вітчизняних медіа, заявила, що країна хоче продовжувати «стояти пліч-о-пліч з Україною», оскільки та закликає до «всеосяжного та повного припинення вогню». Про це вона сказала в ефірі естонського інформаційного каналу Postimees.

«Ця адміністрація прагне довготривалого, міцного, стійкого миру в регіоні. Ми хочемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки Україна закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке зупинить будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру», - заявила Х'юстон.

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США Україна

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