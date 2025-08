США хотят продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, – заместитель пресс-секретаря Госдепа

Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Миньон Хьюстон, представляющая внешнюю политику США в международных и отечественных СМИ, заявила, что страна хочет и дальше «стоять плечом к плечу с Украиной», поскольку та призывает к «всеобъемлющему и полному прекращению огня». Об этом она сказала в эфире эстонского информационного канала Postimees.

«Эта администрация стремится к долгосрочному, прочному, устойчивому миру в регионе. Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения на гражданское население и критически важную инфраструктуру», — заявила Хьюстон.

Deputy Spox Mignon Houston @postimees: "This administration wants a long, lasting, enduring peace in the region. We want to continue standing shoulder to shoulder with Ukraine as Ukraine calls for a ceasefire that is comprehensive, that is full, that halts any assault on… pic.twitter.com/7MWGXhTFR6