У Львові завершили передачу з комунальної до держвласності будівель, в яких розміщується Восьмий ААС

14:43, 12 серпня 2025
До сфери управління ДСА передали дві будівлі у Львові.
Фото: court.gov.ua
Державна судова адміністрація України повідомила про завершення процедуру передачі двох будівель у місті Львові, що розташовані на земельній ділянці площею 0,2313 гектара з комунальної власності Львівської міської територіальної громади в державну власність до сфери управління ДСА для розміщення Восьмого апеляційного адміністративного суду. Про це поінформував офіційний сайт ДСА.

Зазначається, що акт приймання-передачі зазначеного нерухомого майна затверджено ДСА України 7 серпня.

«Наказом ДСА України від 11.08.2025 № 299 "Про закріплення на праві оперативного управління нерухомого майна в м. Львові" зазначені будівлі закріплено на праві оперативного управління за Восьмим апеляційним адміністративним судом», - додали у відомстві.

