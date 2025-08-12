Практика судов
  1. В Украине

Во Львове завершили передачу из коммунальной в госсобственность зданий, в которых размещается Восьмой ААС

14:43, 12 августа 2025
В сферу управления ГСА передали два здания во Львове.
Фото: court.gov.ua
Государственная судебная администрация Украины сообщила о завершении процедуры передачи двух зданий в городе Львове, расположенных на земельном участке площадью 0,2313 гектара, из коммунальной собственности Львовской городской территориальной громады в государственную собственность в сферу управления ГСА для размещения Восьмого апелляционного административного суда. Об этом проинформировал официальный сайт ГСА.

Отмечается, что акт приема-передачи указанного недвижимого имущества был утвержден ГСА Украины 7 августа.

«Приказом ГСА Украины от 11.08.2025 № 299 “О закреплении на праве оперативного управления недвижимого имущества в г. Львове” указанные здания закреплены на праве оперативного управления за Восьмым апелляционным административным судом», — добавили в ведомстве.

