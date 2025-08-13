На Одещині затримали жінку, яка організовувала «таксі» для ухилянтів до Придністров’я

Жінка возила ухилянтів до кордону на власному автомобілі.

На Одещині правоохоронці затримали 31-річну жінку, яка займалась незаконним переправленням осіб через кордон до невизнаного Придністров’я.

Як повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, жінка на власному автомобілі перевозила «пасажира» до українсько-молдовського кордону і під час отримання коштів за виконану роботу її було затримано.

Як зʼясувалося, жінка діяла за вказівками адміна одного з телеграм-каналів, що пропонував послуги виїзду за межі України з гарантією - за 4100 доларів США.

«Таксистка» заздалегідь обрала польовий шлях без блокпостів, зустріла клієнта в Одесі та висадила його вже за декілька метрів від державного кордону. Окрім того, під час поїздки надавала чоловіку докладні інструкції щодо способів подолання природних та інженерних перешкод на кордоні.

«Вартість її роботи становила 500 доларів США, решту суми він мав сплатити після незаконного виїзду вже на території сусідньої держави», - заявили у відомстві.

Жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

