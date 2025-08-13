Практика судов
В Одесской области задержали женщину, которая организовывала «такси» для уклонистов в Приднестровье

07:00, 13 августа 2025
Женщина возила уклонистов к границе на собственном автомобиле.
В Одесской области задержали женщину, которая организовывала «такси» для уклонистов в Приднестровье
В Одесской области правоохранители задержали 31-летнюю женщину, занимавшуюся незаконным переправлением лиц через границу в непризнанное Приднестровье.

Как сообщил Южный региональный отдел Госпогранслужбы Украины, женщина на собственном автомобиле перевозила «пассажира» к украинско-молдавской границе и была задержана во время получения денег за выполненную работу.

Как выяснилось, женщина действовала по указаниям администратора одного из телеграм-каналов, который предлагал услуги выезда за пределы Украины с гарантией — за 4100 долларов США.

«Таксистка» заранее выбрала полевую дорогу без блокпостов, встретила клиента в Одессе и высадила его всего в нескольких метрах от государственной границы. Кроме того, во время поездки она давала мужчине подробные инструкции по преодолению природных и инженерных преград на границе.

«Стоимость ее работы составляла 500 долларов США, остальную сумму он должен был заплатить после незаконного выезда уже на территории соседнего государства», — заявили в ведомстве.

Женщине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест.

Государственная пограничная служба

