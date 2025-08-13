Нацполіція проводить понад 150 обшуків щодо схем для ухилянтів

Нацполіція проводить спецоперацію проти незаконного переправлення чоловіків за кордон за $25 тисяч.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Національної поліції України проводять понад 150 одночасних обшуків у межах загальнонаціональної спецоперації, спрямованої на ліквідацію каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомила Нацполіція.

За інформацією правоохоронців, злочинні групи допомагали ухилятися від мобілізації, використовуючи обхід офіційних пунктів пропуску, систему «Шлях» та виготовлення фальшивих медичних документів. Вартість таких «послуг» сягала 25 тисяч доларів США.

Операція охоплює всі регіони України та проводиться під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії, спрямовані на виявлення та притягнення до відповідальності організаторів і учасників злочинних схем.

Фото: Національна поліція України

