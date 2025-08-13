Практика судов
  1. В Украине

Нацполиция проводит более 150 обысков по схемам для уклонистов

16:47, 13 августа 2025
Нацполиция проводит спецоперацию против незаконной переправки мужчин за границу за $25 тысяч.
Нацполиция проводит более 150 обысков по схемам для уклонистов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Национальной полиции Украины проводят более 150 одновременных обысков в рамках общенациональной спецоперации, направленной на ликвидацию каналов незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщила Нацполиция.

По информации правоохранителей, преступные группы помогали уклоняться от мобилизации, используя обход официальных пунктов пропуска, систему «Шлях» и изготовление фальшивых медицинских документов. Стоимость таких «услуг» достигала 25 тысяч долларов США.

Операция охватывает все регионы Украины и проводится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В настоящее время правоохранители продолжают следственные действия, направленные на выявление и привлечение к ответственности организаторов и участников преступных схем.

Фото: Национальная полиция Украины

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция обыск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ярослава Максименко назначена заместителем главы АРМА вместо Григола Катамадзе

Григол Катамадзе покинул пост заместителя главы АРМА – вместо него назначена начальница департамента Минэкономики Ярослава Максименко.

Галина Третьякова заявила, что увеличение окладов прокурорам без увеличения бюджета Пенсионного фонда приведет к многочисленным судебным процессам

Третьякова заявила, что принципиально против увеличения должностных окладов кому-либо после принятия бюджета, а в случае повышения окладов прокурорам нужно увеличивать бюджет на их пенсии, потому что в противном случае Пенсионный фонд будет вовлечен в многочисленные судебные процессы.

В «Слуге народа» предложили разрешить выезд за границу всем, у кого есть отсрочка

При этом пока не предлагается разрешать выезд невоеннообязанным женщинам, которые работают на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Расходы для Минцифры увеличат на 4,3 млрд грн – глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа

Бюджетный комитет рекомендовал принять в целом закон об изменениях в государственный бюджет, которым расходы для Министерства цифровой трансформации увеличат на 4,3 млрд грн.

Белый дом опубликовал список лидеров стран, которые поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Норвежский Нобелевский институт зарегистрировал в общей сложности 338 кандидатов на премию мира 2025 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду