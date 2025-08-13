Нацполиция проводит более 150 обысков по схемам для уклонистов

Нацполиция проводит спецоперацию против незаконной переправки мужчин за границу за $25 тысяч.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Национальной полиции Украины проводят более 150 одновременных обысков в рамках общенациональной спецоперации, направленной на ликвидацию каналов незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщила Нацполиция.

По информации правоохранителей, преступные группы помогали уклоняться от мобилизации, используя обход официальных пунктов пропуска, систему «Шлях» и изготовление фальшивых медицинских документов. Стоимость таких «услуг» достигала 25 тысяч долларов США.

Операция охватывает все регионы Украины и проводится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В настоящее время правоохранители продолжают следственные действия, направленные на выявление и привлечение к ответственности организаторов и участников преступных схем.

Фото: Национальная полиция Украины

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.