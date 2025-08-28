У Києві обмежать рух трамвайним шляхопроводом на проспекті Шухевича до кінця грудня

До 20 грудня частково обмежать рух трамвайним шляхопроводом через проспект Романа Шухевича.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 29 серпня до 20 грудня у Києві частково обмежать рух трамвайним шляхопроводом через проспект Романа Шухевича на перетині вулиць Кибальчича та Миколи Закревського.

Як повідомили у КК «Київавтодор», обмеження пов’язані з проведенням протиаварійних робіт із відновлення несних конструкцій шляхопроводу. На час ремонту також частково обмежать рух пішоходів.

Зауважимо, що окрім цього, через через ремонт мосту через річку Десенка діє схема реверсного руху:

у ранкові години працюють 3 смуги з лівого на правий берег і 1 смуга у зворотному напрямку;

орієнтовно з 14:00 – 3 смуги у напрямку лівого берега та 1 – до правого;

у вихідні – по дві смуги руху в обидва боки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.