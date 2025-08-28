В Киеве ограничат движение трамвайным путепроводом на проспекте Шухевича до конца декабря

До 20 декабря частично ограничат движение трамвайным путепроводом через проспект Романа Шухевича.

С 29 августа до 20 декабря в Киеве частично ограничат движение трамвайным путепроводом через проспект Романа Шухевича на пересечении улиц Кибальчича и Николая Закревского.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», ограничения связаны с проведением противоаварийных работ по восстановлению несущих конструкций путепровода. На время ремонта также частично ограничат движение пешеходов.

Отметим, что кроме этого, из-за ремонта моста через реку Десенка действует схема реверсного движения:

в утренние часы работают 3 полосы с левого на правый берег и 1 полоса в обратном направлении;

ориентировочно с 14:00 – 3 полосы в направлении левого берега и 1 – к правому;

в выходные – по две полосы движения в обе стороны.

