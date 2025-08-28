В Киеве ограничат движение трамвайным путепроводом на проспекте Шухевича до конца декабря

С 29 августа до 20 декабря в Киеве частично ограничат движение трамвайным путепроводом через проспект Романа Шухевича на пересечении улиц Кибальчича и Николая Закревского.
Как сообщили в КК «Киевавтодор», ограничения связаны с проведением противоаварийных работ по восстановлению несущих конструкций путепровода. На время ремонта также частично ограничат движение пешеходов.
Отметим, что кроме этого, из-за ремонта моста через реку Десенка действует схема реверсного движения:
