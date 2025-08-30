Практика судів
У Пенсійному фонді пояснили, як розраховується пенсія за віком

15:59, 30 серпня 2025
Для розрахунку пенсії використовують спеціальну формулу.
У Пенсійному фонді пояснили, як розраховується пенсія за віком
Пенсія за віком — це щомісячна державна виплата, яка надається громадянам після досягнення ними пенсійного віку та за наявності необхідного страхового стажу. В Україні порядок нарахування пенсій регулюється Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Розрахунок пенсії здійснюється індивідуально для кожного пенсіонера.

Пенсійний фонд нагадує, що для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу в залежності від кількості відпрацьованих місяців та коефіцієнт заробітку. Останній обчислюється шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.

У ПФУ додали, що для розрахунку пенсії використовують таку формулу: середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, помножена на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт стажу.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
