В Пенсионном фонде объяснили, как рассчитывается пенсия по возрасту

Для расчета пенсии используют специальную формулу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсия по возрасту — это ежемесячная государственная выплата, предоставляемая гражданам по достижении ими пенсионного возраста и при наличии необходимого страхового стажа. В Украине порядок начисления пенсий регулируется Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Расчет пенсии производится индивидуально для каждого пенсионера.

Пенсионный фонд напоминает, что для каждого пенсионера определяется индивидуальный коэффициент страхового стажа в зависимости от количества отработанных месяцев и коэффициент заработка. Последний исчисляется путем деления фактической заработной платы застрахованного на величину средней заработной платы в Украине за соответствующий период в разрезе каждого месяца.

В ПФУ добавили, что для расчета пенсии используют следующую формулу: средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения по назначению пенсии, умножена на индивидуальный коэффициент заработной платы и коэффициент стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.