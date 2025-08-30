Скільки років страхового стажу потрібно мати для виходу на пенсію у 63 роки

Тривалість страхового стажу для виходу на пенсію у 60 і 63 роки щороку збільшуватиметься до 2028 року.

Для виходу на пенсію та її отримання українці віком 60, 63 або 65 років повинні мати певний страховий стаж, нагадують у Пенсійному фонді.

Цього року є зміни в мінімальних вимогах для вікових груп 60 і 63 роки.

Нові вимоги до мінімального стажу будуть такими:

пенсіонери, які хочуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, мають набути мінімум 32 роки страхового стажу

у 63 роки — мінімум 22 роки страхового стажу

у 65 років — 15 років страхового стажу

Мінімуми стажу, визначені для 60 і 63 років, до 2028 року зростатимуть. Для тих, хто прагне піти на заслужений відпочинок у 65 років, вимоги не зміняться.

