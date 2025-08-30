Сколько лет страхового стажа нужно иметь для выхода на пенсию в 63 года

Продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет ежегодно увеличиваться до 2028 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для выхода на пенсию и ее получения украинцы в возрасте 60, 63 или 65 лет должны иметь определенный страховой стаж, напоминают в Пенсионном фонде.

В этом году есть изменения в минимальных требованиях для возрастов 60 и 63 года.

Новые требования к минимальному стажу будут следующими:

пенсионеры, которые хотят выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны приобрести минимум 32 года страхового стажа

в 63 года - минимум 22 года страхового стажа

в 65 лет - 15 лет страхового стажа

Минимумы стажа, определенные для 60 и 63 лет, к 2028 году будут расти. Для тех, кто хочет пойти на заслуженный отдых в 65 лет, требования не изменятся.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.