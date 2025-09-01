Лікарі назвали причину масового отруєння на людей на Львівщині: виявили сальмонелу

Лабораторні дослідження встановили, що причиною стала Salmonella enteritidis, а джерелом інфекції було куряче філе.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Стрийському районі Львівщини зафіксували спалах гострої кишкової інфекції, повідомила головна державна санітарна лікарка області Наталія Іванченко-Тімко.

Загалом захворіло 17 осіб. Лабораторні дослідження встановили, що причиною стала Salmonella enteritidis, а джерелом інфекції було куряче філе, яке, ймовірно, пройшло недостатню термічну обробку.

У чотирьох пацієнтів також діагностували норовірусну інфекцію.

Усі хворі вже одужали та виписані зі стаціонару.

Раніше ми писали, що у Стрийському районі Львівської області зафіксовано масове отруєння дітей, які відпочивали у місцевому готельно-розважальному комплексі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.