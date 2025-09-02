20 тисяч за «кришування»: на Житомирщині двоє чоловіків вимагали кошти у блогерів

Двоє чоловіків вимагали від місцевих блогерів кошти, залякуючи розправою.

На Житомирщині двом чоловікам повідомили про підозру у вимаганні коштів у блогерів. Упродовж кількох місяців п'ятеро потерпілих, реально сприймаючи погрози, передали підозрюваним більше 500 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 27-річний чоловік дізнався про прибутковість діяльності місцевих блогерів і почав вимагати від них щомісячні "внески" по 20 тисяч гривень нібито за «захист» їхнього контенту. Згодом він залучив до протиправної схеми свого 32-річного знайомого, який особисто залякував потерпілих фізичною розправою та відбиранням майна.

Протягом кількох місяців блогери, сприймаючи погрози як реальні, передали зловмисникам у сумі 515 тисяч гривень.

Наразі один із підозрюваних перебуває під вартою, а щодо іншого суд розглядає питання про запобіжний захід. Чоловікам інкримінують вимагання, за яке передбачено від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

