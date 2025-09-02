20 тысяч за «крышевание»: в Житомирской области двое мужчин требовали средства у блоггеров

Двое мужчин требовали от местных блогеров средства, устрашая расправой.

В Житомирской области двоим мужчинам сообщили о подозрении в требовании средств у блогеров. За несколько месяцев пятеро пострадавших, реально воспринимая угрозы, передали подозреваемым более 500 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 27-летний мужчина узнал о доходности деятельности местных блогеров и потребовал от них ежемесячные "взносы" по 20 тысяч гривен якобы за «защиту» их контента. Впоследствии он привлек к противоправной схеме своего 32-летнего знакомого, который лично запугивал потерпевших физической расправой и изъятием имущества.

В течение нескольких месяцев блоггеры, воспринимая угрозы как реальные, передали злоумышленникам в сумме 515 тысяч гривен.

В настоящее время один из подозреваемых находится под стражей, а в отношении другого суд рассматривает вопрос о мере пресечения. Мужчинам инкриминируют вымогательство, за которое предусмотрено от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

