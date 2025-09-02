Об’єкт нерухомості у спільній власності: хто платник податку на нерухомість

Якщо житлова чи нежитлова нерухомість знаходиться у спільній частковій власності декількох осіб, то кожен співвласник сплачує податок відповідно до розміру своєї частки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У багатьох випадках житлова чи нежитлова нерухомість належить одразу кільком власникам. Це викликає питання: хто саме з них має сплачувати податок на нерухомість і в якому розмірі.

Державна податкова служба у Харківській області інформує, що відповідно до пп. 266.1.1 ПКУ платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.

Підпунктом 266.1.2 ПКУ визначено платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.