Практика судов
  1. В Украине

Объект недвижимости в общей собственности: кто плательщик налога на недвижимость

09:08, 2 сентября 2025
Если жилая или нежилая недвижимость находится в общей долевой собственности нескольких человек, то каждый совладелец платит налог в соответствии с размером своей доли.
Во многих случаях жилая или нежилая недвижимость принадлежит сразу нескольким владельцам. Это вызывает вопрос: кто именно из них должен платить налог на недвижимость и в каком размере.

Государственная налоговая служба в Харьковской области сообщает, что в соответствии с пп. 266.1.1 НКУ плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками жилой и/или нежилой недвижимости.

Подпунктом 266.1.2 НКУ определены плательщики налога в случае нахождения объектов жилой и/или нежилой недвижимости в общей долевой или совместной совместной собственности нескольких лиц:

а) если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в общей долевой собственности нескольких лиц, налогоплательщиком является каждое из этих лиц за причитающуюся ей долю;

б) если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в совместной собственности нескольких лиц, но не разделен в натуре, налогоплательщиком является один из таких лиц-собственников, определенный с их согласия, если иное не установлено судом;

в) если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в совместной собственности нескольких лиц и разделен между ними в натуре, налогоплательщиком является каждое из этих лиц за причитающуюся ей долю.

