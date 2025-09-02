Практика судів
Кабмін затвердив єдині правила приєднання до централізованого водопостачання та водовідведення

13:00, 2 вересня 2025
Документ визначає чіткі правила та вимоги для замовників і виконавців послуг, встановлює прозору методику розрахунків, а також унеможливлює самовільні підключення.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка встановлює єдиний Порядок підключення житлових будинків, підприємств та інших об'єктів до мереж централізованого водопостачання та водовідведення. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Документ визначає чіткі правила та вимоги для замовників і виконавців послуг, встановлює прозору методику розрахунків, а також унеможливлює самовільні підключення. Це створює рівні та справедливі умови для всіх сторін.

Що передбачено правилами:

- визначення прав і обов’язків замовників та виконавців послуг;

- чітку процедуру отримання технічних умов, укладення договорів і підписання актів виконаних робіт;

- прозорий механізм розрахунку плати за підключення;

- обов’язкове обладнання об’єктів вузлами комерційного обліку води.

У Міністерстві розвитку громад та територій підкреслюють, що прийняття постанови усуває прогалини у законодавстві, коли кожне підприємство галузі могло застосовувати власні підходи до підключення абонентів.

«Тепер діятиме єдина уніфікована процедура для всієї країни.

Це рішення сприятиме підвищенню якості та безпеки послуг, зменшенню ризиків конфліктів між замовниками та виконавцями, а також стимулюватиме залучення інвестицій у галузь», - заявили у відомстві.

