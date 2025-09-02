Практика судов
Кабмин утвердил единые правила присоединения к централизованному водоснабжению и водоотведению

13:00, 2 сентября 2025
Документ определяет четкие правила и требования для заказчиков и исполнителей услуг, устанавливает прозрачную методику расчетов, а также исключает самовольные подключения.
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое устанавливает единый Порядок подключения жилых домов, предприятий и других объектов к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Документ определяет четкие правила и требования для заказчиков и исполнителей услуг, устанавливает прозрачную методику расчетов, а также исключает самовольные подключения. Это создает равные и справедливые условия для всех сторон.

Что предусматривают правила:

  • определение прав и обязанностей заказчиков и исполнителей услуг;
  • четкая процедура получения технических условий, заключения договоров и подписания актов выполненных работ;
  • прозрачный механизм расчета платы за подключение;
  • обязательное оснащение объектов узлами коммерческого учета воды.

В Министерстве развития общин и территорий подчеркивают, что принятие постановления устраняет пробелы в законодательстве, когда каждое предприятие отрасли могло применять собственные подходы к подключению абонентов.

«Теперь будет действовать единая унифицированная процедура для всей страны.

Это решение будет способствовать повышению качества и безопасности услуг, уменьшению рисков конфликтов между заказчиками и исполнителями, а также будет стимулировать привлечение инвестиций в отрасль», – заявили в ведомстве.

