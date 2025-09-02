Кабмин утвердил единые правила присоединения к централизованному водоснабжению и водоотведению

Документ определяет четкие правила и требования для заказчиков и исполнителей услуг, устанавливает прозрачную методику расчетов, а также исключает самовольные подключения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое устанавливает единый Порядок подключения жилых домов, предприятий и других объектов к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Документ определяет четкие правила и требования для заказчиков и исполнителей услуг, устанавливает прозрачную методику расчетов, а также исключает самовольные подключения. Это создает равные и справедливые условия для всех сторон.

Что предусматривают правила:

определение прав и обязанностей заказчиков и исполнителей услуг;

четкая процедура получения технических условий, заключения договоров и подписания актов выполненных работ;

прозрачный механизм расчета платы за подключение;

обязательное оснащение объектов узлами коммерческого учета воды.

В Министерстве развития общин и территорий подчеркивают, что принятие постановления устраняет пробелы в законодательстве, когда каждое предприятие отрасли могло применять собственные подходы к подключению абонентов.

«Теперь будет действовать единая унифицированная процедура для всей страны.

Это решение будет способствовать повышению качества и безопасности услуг, уменьшению рисков конфликтов между заказчиками и исполнителями, а также будет стимулировать привлечение инвестиций в отрасль», – заявили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.