Допоміг «приватизувати» шлюз — на Львівщині викрили державного реєстратора

Держреєстратора підозрюють у зловживанні повноваженнями та незаконній передачі гідроспоруди у приватну власність.

На Львівщині поліцейські викрили державного реєстратора у зловживанні повноваженнями. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що у 2019 році посадовець однієї з сільських рад, незважаючи на вимоги нормативно-правових актів та з метою одержання неправомірної вигоди, провів державну реєстрацію права приватної власності на гідротехнічну споруду – шлюз, який регулює рівень води у водоймі, розташованій на території Яворівського району.

Таким чином об’єкт незаконно вибув із власності селищної ради, а державі та громаді було завдано збитків на суму більше 115 тисяч гривень.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вирішується питання щодо повернення гідротехнічного об’єкту у власніть селищної ради.

Досудове розслідування триває.

