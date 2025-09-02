Практика судов
  1. В Украине

Помог «приватизировать» шлюз — во Львовской области разоблачили государственного регистратора

19:36, 2 сентября 2025
Госрегистратора подозревают в злоупотреблении полномочиями и незаконной передаче гидросооружения в частную собственность.
Иллюстративное фото из открытых источников
Во Львовской области полицейские разоблачили государственного регистратора в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что в 2019 году должностное лицо одного из сельских советов, несмотря на требования нормативно-правовых актов и с целью получения неправомерной выгоды, провело государственную регистрацию права частной собственности на гидротехническое сооружение – шлюз, который регулирует уровень воды в водоеме, расположенном на территории Яворовского района.

Таким образом объект незаконно выбыл из собственности поселкового совета, а государству и общине был нанесен ущерб на сумму более 115 тысяч гривен.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Решается вопрос о возврате гидротехнического объекта в собственность поселкового совета.

Досудебное расследование продолжается.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

