Колишній працівник Держкіно Сергій Сьомкін отримає мільйон гривень за 11 років вимушеного прогулу

15:42, 2 вересня 2025
Кабмін поновив Сьомкіна на посаді та одразу звільнив за угодою сторін — йому компенсують 1,1 мільйон гривень зарплати.
Кабінет міністрів за рішенням суду поновив Сергія Сьомкіна на посаді першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно (Держкіно). Також йому виплатять понад 1,1 млн грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У 2014 році Сьомкіна звільнили з Держкіно відповідно до закону «Про очищення влади». Після цього він оскаржив рішення уряду в Окружному адміністративному суді Києва, вимагаючи визнати його протиправним та поновити його на посаді.

Справу неодноразово відкладали через очікування рішення Конституційного суду щодо положень закону про люстрацію. Пізніше, після ліквідації ОАСК, провадження передали до Вінницького окружного адмінсуду. У липні 2025 року цей суд визнав звільнення Сьомкіна незаконним, постановив поновити його на посаді з жовтня 2014 року та стягнути з Держкіно 1 121 276,94 грн компенсації за 2723 дні вимушеного прогулу.

Апеляцію, подану Держкіно, залишили без руху через несплату судового збору.

На виконання рішення суду Кабмін 1 вересня 2025 року розпорядженням №913 поновив Сьомкіна на посаді. Того ж дня іншим розпорядженням №914 уряд звільнив його вже за угодою сторін.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

